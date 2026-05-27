TCI Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TCI Finance lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 92,78 Prozent auf 4,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,390 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TCI Finance 2,78 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,84 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 633,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte TCI Finance einen Umsatz von 0,66 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at