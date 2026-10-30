TCI Finance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TCI Finance präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at