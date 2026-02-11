TCI Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TCI Finance hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,85 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TCI Finance ein EPS von -0,180 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at