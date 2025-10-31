TCI Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TCI Finance hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TCI Finance 0,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 90,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at