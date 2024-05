TCI Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TCI Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,35 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4,8 Millionen INR, gegenüber 9,0 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46,67 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 11,580 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TCI Industries -7,400 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 27,54 Prozent auf 19,21 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 13,92 Millionen INR gelegen.

