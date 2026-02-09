TCI Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TCI Industries äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,28 INR, nach -7,100 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 15,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 61,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at