TCI Industries präsentierte Quartalsergebnisse

TCI Industries hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,54 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TCI Industries ein EPS von 2,00 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 75,83 Prozent zurück. Hier wurden 3,0 Millionen INR gegenüber 12,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at