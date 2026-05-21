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21.05.2026 06:31:29
TCI Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TCI Industries hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 3,35 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -9,580 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 60,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,7 Millionen INR ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,43 INR, nach -24,980 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 50,61 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 28,30 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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