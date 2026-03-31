Entertainment Holdings Aktie

Entertainment Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US29385H1068

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31.03.2026 15:02:31

TCL to buy majority stake in Sony’s home entertainment

The Chinese company will pay 75.4 billion yen for a 51% stake in the new joint ventureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: Kräftiges Plus an den US-Börsen -- ATX legt letztlich zu -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Asien zum Handelsende mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Der deutsche Leitindex konnte ebenfalls Gewinne verbuchen. An der Wall Street dominieren die Käufer. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
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