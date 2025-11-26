|
26.11.2025 06:31:28
TCM Group A-S Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TCM Group A-S Registered äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,93 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TCM Group A-S Registered 0,840 DKK je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 288,9 Millionen DKK gegenüber 277,7 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
