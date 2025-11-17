TCPL Packaging präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TCPL Packaging ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TCPL Packaging die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,56 INR. Im Vorjahresviertel hatte TCPL Packaging 39,05 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat TCPL Packaging mit einem Umsatz von insgesamt 4,60 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at