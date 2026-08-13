TD Power Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TD Power Systems hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at