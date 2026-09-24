TD SYNNEX Corporation Profit Rises In Q3

(RTTNews) - TD SYNNEX Corporation (SNX) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $416.24 million, or $5.18 per share. This compares with $226.80 million, or $2.74 per share, last year.

Excluding items, TD SYNNEX Corporation reported adjusted earnings of $455.86 million or $5.68 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 37.7% to $21.558 billion from $15.651 billion last year.

TD SYNNEX Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $416.24 Mln. vs. $226.80 Mln. last year. -EPS: $5.18 vs. $2.74 last year. -Revenue: $21.558 Bln vs. $15.651 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.65 To $ 6.15 Next quarter revenue guidance: $ 21.8 B To $ 22.6 B