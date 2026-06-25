SYNNEX Aktie
WKN: 250815 / ISIN: US87162W1009
|
25.06.2026 13:27:11
TD SYNNEX Sees Growth In Q3; Boosts Dividend 9%; Stock Up 7.3% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Tuesday, TD SYNNEX Corp. (SNX) provided its earnings, adjusted earnings and revenue guidance for the third quarter.
For the third quarter, the company expects earnings in a range of $3.40 to $3.90 per share and adjusted earnings in a range of $4.25 to $4.75 per share on revenues between $18.2 billion and $19.0 billion.
TD SYNNEX also announced that its Board of Directors declared a 9 percent higher quarterly cash dividend of $0.48 per common share, payable on July 31, 2026 to stockholders of record as of the close of business on July 17, 2026.
In Thursday's pre-market trading, SNX is trading on the NYSE at $303.00, up $20.67 or 7.32 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SYNNEX Corp.
|
24.06.26
|Ausblick: SYNNEX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: SYNNEX präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: SYNNEX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: SYNNEX stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.01.26
|Ausblick: SYNNEX vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SYNNEX Corp.
Aktien in diesem Artikel
|SYNNEX Corp.
|265,60
|6,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.