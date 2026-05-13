TDC Software Engineering gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TDC Software Engineering hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 18,60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13,16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 82,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 72,86 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 48,36 Milliarden JPY gegenüber 44,42 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at