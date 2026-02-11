TDC Software Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TDC Software Engineering hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 21,47 JPY gegenüber 21,24 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 11,85 Milliarden JPY gegenüber 10,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

