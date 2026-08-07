TDC Software Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TDC Software Engineering hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,06 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TDC Software Engineering 21,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 11,81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at