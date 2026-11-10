TDC Software Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TDC Software Engineering hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,39 JPY, nach 20,49 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,54 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11,99 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at