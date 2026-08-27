TDG A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TDG A gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 949,0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 869,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at