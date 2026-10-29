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29.10.2026 06:31:29
TDG A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TDG A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite hat TDG A im vergangenen Quartal 1,09 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TDG A 875,5 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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