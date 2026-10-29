TDG A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TDG A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat TDG A im vergangenen Quartal 1,09 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TDG A 875,5 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at