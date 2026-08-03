TDK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TDK hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 42,45 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 21,85 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 741,01 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 535,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at