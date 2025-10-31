TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh Aktie
WKN: 866790 / ISIN: US8723514084
|
31.10.2025 09:27:06
TDK Corp. Lifts FY26 Outlook As H1 Results Rise; Stock Up
(RTTNews) - Electronic products manufacturer TDK Corp. (TTDKF.PK) on Friday lifted its fiscal 2026 outlook, after reporting higher profit and sales in its first half.
In Tokyo, TDK shares closed Friday's trading at 2,673.00 yen, up 4 percent.
For the first half, net profit attributable to owners of parent grew 5.4 percent to 111.41 billion Japanese yen from last year's 105.71 billion yen. Earnings per share were 58.63 yen, higher than 55.64 yen last year.
Operating profit increased 10.7 percent to 147.63 billion yen from last year's 133.30 billion yen.
For the quarter, net sales increased 8.6 percent to 1.18 trillion yen from prior year's 1.09 trillion yen.
Looking ahead for fiscal 2026, TDK now expects net profit attributable to owners of parent of 180 billion yen, a year-over-year growth of 7.7 percent, while previous outlook was 135 billion yen, down 19.2 percent from last year.
Operating profit is now expected to be 245 billion yen, up 9.3 percent year-over-year, compared to previous view of 180 billion yen, 19.7 percent lower than the prior year.
Net sales are now projected to be 2.37 trillion yen, a growth of 7.5T from last year, while the previous estimate was for 2.12 trillion yen, 3.8 percent lower than last year.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Shmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: TDK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: TDK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: TDK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: TDK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Shmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.