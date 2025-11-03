|
03.11.2025
TDK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
TDK präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 36,85 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,29 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 647,61 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 570,69 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
