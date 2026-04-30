30.04.2026 06:31:29

TDK legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TDK stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 7,61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TDK 3,31 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TDK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 646,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 534,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 103,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 88,10 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2 504,82 Milliarden JPY, während im Vorjahr 2 204,81 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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