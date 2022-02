TDK legte Quartalsergebnis vor

TDK präsentierte in der am 01.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

TDK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 129,50 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 81,41 JPY je Aktie gewesen.

TDK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 499,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 395,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 91,40 JPY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 469,66 Milliarden JPY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at