TDK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TDK lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,07 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 675,20 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 581,04 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at