TDK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TDK äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,93 Prozent auf 4,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at