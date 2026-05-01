01.05.2026 06:31:29

TDK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TDK lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,12 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,51 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,680 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat TDK mit einem Umsatz von insgesamt 16,62 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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