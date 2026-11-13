TE Connectivity Aktie
WKN DE: A40R4H / ISIN: IE000IVNQZ81
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13.11.2026 18:45:02
TE Connectivity: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, TE Connectivity (NYSE:TEL) announced full-year sales growth of $2.6 billion. Its electrical connectors and sensor systems sit at the center of expanding artificial intelligence data centers and industrial automation networks.
Three key takeaways from the call stand out for long-term investors.
High-speed networking demand and artificial intelligence data center expansion continue to pull hardware into next-generation server architectures. Digital Data Networks, the company's data connectivity business unit, is expanding capacity to support massive order growth among cloud computing providers.
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Analysen zu TE Connectivity Ltd.
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