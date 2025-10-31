TE Connectivity: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TE Connectivity präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte TE Connectivity 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat TE Connectivity 4,75 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte TE Connectivity ein EPS von 10,33 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat TE Connectivity im vergangenen Geschäftsjahr 17,26 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TE Connectivity 15,85 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at