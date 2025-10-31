|
31.10.2025 06:31:28
TE Connectivity: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TE Connectivity präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte TE Connectivity 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat TE Connectivity 4,75 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte TE Connectivity ein EPS von 10,33 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat TE Connectivity im vergangenen Geschäftsjahr 17,26 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TE Connectivity 15,85 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.