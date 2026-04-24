TE Connectivity stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TE Connectivity hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Milliarden USD – ein Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TE Connectivity 4,14 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at