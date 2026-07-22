TE Connectivity Stock Falls 7% Despite Higher Q3 Earnings, Revenue And Outlook

(RTTNews) - TE Connectivity plc (TEL) shares fell $15.83, or 7.57 percent, to $193.18 on Wednesday, despite the connectivity and sensor solutions company reporting higher third-quarter earnings and revenue while issuing upbeat guidance for the current quarter.

The stock opened at $199.33 and traded between $190.81 and $200.90 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $187.00 to $252.56. Trading volume reached 2.29 million shares, compared with an average daily volume of 2.65 million shares.

Third-quarter net earnings increased to $748 million, or $2.55 per share, from $638 million, or $2.14 per share, a year earlier. Revenue rose 13.8 percent to $5.160 billion from $4.534 billion last year. For the fourth quarter, TE Connectivity expects earnings per share of $3.05 and revenue of approximately $5.25 billion.