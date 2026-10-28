TE Connectivity Aktie
WKN DE: A40R4H / ISIN: IE000IVNQZ81
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28.10.2026 17:53:44
TE Connectivity (TEL) Q4 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Oct. 28, 2026
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Nachrichten zu TE Connectivity Ltd.
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27.10.26
|Ausblick: TE Connectivity stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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13.10.26
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22.07.26
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22.07.26
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21.07.26
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07.07.26
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08.06.26
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