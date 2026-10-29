TE Connectivity vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TE Connectivity veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,09 USD gegenüber 2,22 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,31 Milliarden USD – ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TE Connectivity 4,75 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,29 Milliarden USD geschätzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11,06 USD. Im Vorjahr hatte TE Connectivity 6,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,89 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 17,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 11,45 USD sowie einen Umsatz von 19,86 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at