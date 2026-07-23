TE Connectivity: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TE Connectivity präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,81 Prozent auf 5,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at