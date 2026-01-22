TE Connectivity zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TE Connectivity hat sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat TE Connectivity im vergangenen Quartal 4,67 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TE Connectivity 3,84 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at