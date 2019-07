TE Connectivitys QSFP-DD Steckverbinder, Cages und Kabelsätze unterstützten Geschwindigkeiten bis 400 Gbit/s

Neues rückwärtskompatibles Design ermöglicht einfache Upgrades für Rechenzentren

Harrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer bei innovativen Verbindungslösungen für High-Speed-Computing und Netzwerkanwendungen, hat heute seine neuen Quad Small Form Factor Pluggable Double Density (QSFP-DD) Steckverbinder, Cages und Kabelsätze vorgestellt. Sie machen Rechenzentren zukunftssicher, indem sie die Dichte durch einen bestehenden QSFP-Formfaktor erhöhen und so Geschwindigkeiten bis 400 Gbit/s ermöglichen. Die achtspurige Lösung ist sowohl für 28 Gbit/s NRZ als auch 56 Gbit/s PAM-4 Protokolle konzipiert und soll bei zukünftigen System-Upgrades bis zu 112 Gbit/s PAM-4 unterstützen.

Im Gegensatz zu anderen marktgängigen 400G-Lösungen sind QSFP-DD Produkte rückwärtskompatibel für einfache Upgrades von bestehenden QSFP-Designs. TEs QSFP-DD Produkte verfügen über ein proprietäres Kühlkörperdesign (Zipper Fin Heatsink) und funktionieren so in 15-18W-Anwendungen zu geringen Kosten.

Das große QSFP-DD Sortiment von TE umfasst 1x1 bis 1x6 Cages und Surface Mount (SMT) Steckverbinder auf einem 0,8 mm Raster neben verschiedenen Längen und Drahtgrößen von geraden und passiven Breakout-Kupferkabelsätzen. Kundenspezifische Designs mit unterschiedlichen Lichtleitern, Kühlkörpern und Kabelsätzen sind ebenfalls erhältlich und werden von TE-Experten für Signalintegrität unterstützt.

"Rechenzentren der nächsten Generation sind auf dem Vormarsch, und für die Gerätekonnektivität benötigen Designer neue Steckverbinder- und Kabelsatzlösungen, um diesen Wandel zu unterstützen", sagte Zach Galbraith, Produktmanager bei TE Connectivity. "Wir sind glücklich darüber, als eines der Spitzenunternehmen der Branche QSFP-DD Produkte an unsere Kunden zu liefern, die Datenraten bis 400 Gbit/s pro Port ermöglichen. Diese Produkte können die dringend benötigte Flexibilität für die Endbenutzer, Plattformdesigner und Systemintegratoren am Markt bereitstellen."

