Tea Life präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tea Life ließ sich am 04.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tea Life die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,20 JPY. Im Vorjahresquartal waren 6,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at