07.09.2026 06:31:29

Tea Life vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tea Life hat sich am 04.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 18,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tea Life 36,92 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,19 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 52,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 84,09 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,14 Milliarden JPY – eine Minderung um 3,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,50 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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