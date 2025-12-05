Tea Life zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tea Life hat am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,99 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Tea Life mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,70 Prozent verringert.

