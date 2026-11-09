TEAC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TEAC hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,49 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 4,07 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TEAC 4,09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at