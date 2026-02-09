TEAC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TEAC präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,36 JPY, nach 0,460 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,20 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,30 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at