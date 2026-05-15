TEAC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TEAC ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TEAC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 16,72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TEAC noch ein Gewinn pro Aktie von 14,32 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,66 Prozent auf 4,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TEAC 4,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 20,07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,82 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 15,94 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte TEAC 15,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at