SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
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27.05.2026 14:58:05
Teachers Union Urges Schools to Curb A.I. Chatbots and Screen Time
The American Federation of Teachers recommended “no screens” at all for those in second grade or younger, and no A.I. chatbots for students in elementary school.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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