Team: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Team äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Team vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Team im vergangenen Quartal 215,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Team 198,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at