Team: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Team hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Team hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,680 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 220,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 225,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at