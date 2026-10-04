Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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04.10.2026 22:18:15
Team Champions im Sprint Cup: Team WRT gewinnt weiteren Titel in der GT World Challenge Europe.
+++ Finale der Sprint-Cup-Saison 2026 im spanischen Barcelona. +++ BMW M4 GT3 EVOs sichern mit starken Aufholjagden den Teamtitel. +++ KPX Motorsport am Samstag auf dem Gold-Cup-Podium. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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