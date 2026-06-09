Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
09.06.2026 12:29:30
"Team Gen 6": Airbus soll Allianz für neuen europäischen Kampfjet schmieden
Die Idee eines deutsch-französischen Kampfjets im Rahmen des FCAS-Projekts ist kaum beerdigt, da kommen bereits andere Pläne ans Licht. Einem Bericht zufolge will sich Airbus mit Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen zusammentun. Ihr Ziel: ein europäischer Kampfjet der sechsten Generation.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:27
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
10:20
|Airbus plans German-led alliance to replace doomed fighter jet (Financial Times)
|
09:30
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
08.06.26
|Börse Paris: CAC 40 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
08.06.26
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)