Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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09.06.2026 12:29:30

"Team Gen 6": Airbus soll Allianz für neuen europäischen Kampfjet schmieden

Die Idee eines deutsch-französischen Kampfjets im Rahmen des FCAS-Projekts ist kaum beerdigt, da kommen bereits andere Pläne ans Licht. Einem Bericht zufolge will sich Airbus mit Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen zusammentun. Ihr Ziel: ein europäischer Kampfjet der sechsten Generation.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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