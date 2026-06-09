Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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09.06.2026 12:29:30
"Team Gen 6": Airbus soll Allianz für neuen europäischen Kampfjet schmieden
Die Idee eines deutsch-französischen Kampfjets im Rahmen des FCAS-Projekts ist kaum beerdigt, da kommen bereits andere Pläne ans Licht. Einem Bericht zufolge will sich Airbus mit Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen zusammentun. Ihr Ziel: ein europäischer Kampfjet der sechsten Generation.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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