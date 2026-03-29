Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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29.03.2026 17:48:08
Team Mexiko triumphiert beim BMW Golf Cup Weltfinale in Südafrika.
+++ Mexiko setzt sich beim Höhepunkt der größten internationalen Turnierserie für Golfamateure vor Indien und China durch +++ 102 Eagles für EAGLES FOR EDUCATION unterstützen UNICEF* +++ Einzeltitel gehen im Fancourt Resort an Indien, Moldawien und Singapur +++ Ehrengast Gary Player überreicht die Pokale +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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